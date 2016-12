ExplosÃ£o perto de estÃ¡dio fere 20 pessoas em Istambul, diz agÃªncia

A explosão de um carro-bomba nas proximidades do estádio de futebol do Besiktas, em Istambul, deixou ao menos 20 feridos neste sábado (20), de acordo com a agência de notícias Reuters. A notícia foi confirmada pelo ministro do Interior, Suleyman Soylu.

A polícia fechou as ruas ao redor da Arena Vodafone, estádio do clube, disse uma testemunha da Reuters. Imagens de TV mostraram o que pareciam ser os destroços de um carro queimado e dois incêndios separados no entorno do estádio.

A agência EFE diz que o carro-bomba detonou perto de uma caminhonete das forças especiais da polícia, que estava parada próxima ao estádio. Relatos e fotografias compartilhadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça nos arredores do estádio e algumas testemunhas falam de duas explosões.

O jogo entre Besiktas e Bursaspor já havia sido encerrado há cerca de uma hora, e o local foi evacuado. Também foram enviadas ambulâncias e carros do corpo de bombeiros para socorrer as vítimas.

Falando no Parlamento durante uma audiência sobre o orçamento, Soylu disse que cerca de 20 pessoas haviam ficado feridas e que indicações iniciais apontavam que a explosão foi causada por um carro-bomba tendo como alvo um veículo da polícia.

