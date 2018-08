Explosão perto do aeroporto de Bolonha deixa mortos e feridos; parte de ponte desaba

Uma grande explosão em uma estrada perto do Aeroporto de Bolonha, na Itália, deixou dois mortos e mais de 60 feridos nesta segunda-feira (6). De acordo com o jornal “La Reppublica”, que cita autoridades de resgate, 67 pessoas ficaram feridas, sendo que 14 delas estariam em estado grave.

Segundo a imprensa local, a explosão ocorreu quando um caminhão que transportava substâncias inflamáveis se envolveu em um acidente. A explosão fez com que carros que estavam estacionados em uma concessionária próxima também pegassem fogo e as janelas de algumas casas vizinhas estourassem. Parte de uma ponte rodoviária desabou.

A estrada A14 foi fechada imediatamente. Polícia, bombeiros e ambulâncias estão no local. O helicóptero da brigada de incêndio pegou água do rio Reno para extinguir as chamas. A administração do município pediu que as pessoas fiquem longe da área afetada. Apesar da proximidade com o aeroporto, os voos não foram afetados.

Deixe seu comentário: