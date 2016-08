Exportações no setor eletroeletrônico gaúcho crescem mais de 40%

A regional da Abinee (Assoiação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) no Rio Grande do Sul divulgou os resultados da pesquisa de desempenho setorial de 2015, durante reunião-almoço realizado no dia 25 de agosto, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, durante o VI Fórum Brasil-Coreia. O que chamou atenção no levantamento foram as exportações: enquanto o restante do setor nacional mostrou 9,7% de retração, as empresas do RS, impulsionadas pelo câmbio favorável, cresceram 42% em relação a 2014, fechando em quase R$ 880 milhões.

Faturamento

Segundo a pesquisa, o setor eletroeletrônico gaúcho encerrou o ano passado com faturamento de R$ 7,9 bilhões, uma retração nominal de 8,5% em relação a 2014 e acompanhando o setor nacional, que teve queda de 7% no mesmo período.

Empregos

O nível de emprego no Estado, em 2015, apresentou retração de 11,5% em relação ao ano anterior, fechando o ano com 24,7 mil empregos diretos, uma redução de mais de 3 mil postos de trabalho, acompanhando o resultado no restante do País (queda de 16%).

Crescimento dos setores. Os segmentos que apresentaram maior crescimento em faturamento em relação ao ano anterior foram o de Serviço de Manufatura em Eletrônica (33,8%), Componentes Elétricos e Eletrônicos (17,2%) e Informática (11,6%).

Perfil

O estudo contemplou 242 empresas de 10 segmentos: Automação Industrial, Componentes Elétricos e Eletrônicos, Equipamentos Industriais, Geração, Transmissão e Distribuição, Informática, Material Elétrico de Instalação, Serviço de Manufatura em Eletrônica, Sistemas Eletroeletrônicos Prediais, Telecomunicações e Utilidades Domésticas. A maioria delas (65%) está localizada no eixo Porto Alegre – Novo Hamburgo, e as demais divididas entre Caxias do Sul (19%), Serra (4%), Pelotas (3%), Santa Maria (1%), Passo Fundo (1%) e outras regiões (7%).

