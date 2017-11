Exposição Risco e Ar, de Bianca Santini, ocorre a partir de 6 de dezembro em Porto Alegre

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli promove a mostra “Risco e Ar ̶ uma exposição de Bianca Santini”, com curadoria de Gabriela Motta na galeria Oscar Boeira do Margs (Praça da Alfândega, s/n – Centro Histório, em Porto Alegre). A exposição pode ser visitada de 6 de dezembro a 28 de janeiro de 2018, com entrada franca.

Para a mostra será criada uma instalação utilizando uma estrutura de ferro em forma de grade fixada no teto da galeria, composta de tiras de tecido, restos de roupas e acessórios recolhidos pela artista, compondo uma obra de grandes dimensões.

No dia 8 de dezembro, às 16h, Bianca Santini recebe o público no projeto “Conversas com Artistas”, para um bate-papo informal sobre a exposição e seu processo de trabalho. O evento é organizado pelo Núcleo Educativo do Margs e não há necessidade de inscrições antecipadas, sendo o n. de vagas disponíveis limitadas por ordem de chegada.

A mostra pode ser visitada de terças a domingos, das 10h às 19h. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

Deixe seu comentário: