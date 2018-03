Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram quatro meses de namoro com declarações

O casal queridinho das redes sociais, Fátima Bernardes, de 55 anos, e Túlio Gadêlha, de 30, comemorou quatro meses de namoro com declarações e fotos na sexta (2).

“Adoramos as homenagens. Adoramos as muitas mensagens de carinho ao longo de todo o dia. Duas fotos num intervalo de quatro meses. Cidades diferentes. Passeios diferentes. O mesmo sorriso. Um amor crescente”, disse a apresentadora do Encontro na legenda de uma montagem com duas fotos do casal. Em uma das hashtags da publicação feita no Instagram, a apresentadora escreveu “sem medo de falar de amor”.

Já o advogado pernambucano escolheu uma foto do Carnaval deste ano para a efeméride. “Quatro meses de muito amor, carinho, cumplicidade, respeito, aventuras e saudade”. Ele, que mora em Recife, também usou uma hashtags para mandar um recado para a namorada que vive no Rio de Janeiro: “Vem logo”.

