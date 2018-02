Fatos históricos do dia 14 de fevereiro

Eventos

842 – Pronunciamentos do Juramentos de Estrasburgo: o primeiro documento em que se identifica indícios de haver uma língua francesa dissociada do latim.

1130 – Começa o pontificado do papa Inocêncio II.

1630 – Dá-se início à fase de resistência às Invasões holandesas do Brasil.

1663 – Canadá se torna uma província da França.

1793 – França anexa Mônaco; Combate de Cagliari entre as tropas do Reino da Sardenha e da França Revolucionária (vitória do Reino da Sardenha).

1858 – Fundação da Associação Comercial de Porto Alegre, entidade histórica do Rio Grande do Sul.

1893 – O Havaí é anexado aos Estados Unidos.

1927 – Terremoto na Iugoslávia deixa 700 mortos.

1929 – Massacre do Dia de São Valentim, em que sete gângsters rivais de Al Capone são assassinados em Chicago.

1939 – Lançamento ao mar do couraçado alemão Bismarck.

1940 – Segunda Guerra Mundial: a Grã-Bretanha anuncia que armará os navios mercantes no Mar do Norte.

1946 – ENIAC, o primeiro computador inteiramente eletrônico, é introduzido na Universidade da Pensilvânia.

1950 – A China e a URSS assinam em Moscou o Tratado de Amizade, válido por trinta anos.

1956 – Nikita Khrushchev denuncia, no XX Congresso da PCUS, o regime de Stalin.

1966 – O dólar australiano foi introduzido no valor de dois dólares por uma libra, ou dez shillings por dólar.

1979 – Manifestantes iranianos atacam a embaixada dos EUA em Teerã.

1980 – Inundações causam a morte de mais de 200 pessoas no Irã.

1981 – Incêndio atinge sede da TV Record.

1983 – Ariel Sharon assume o cargo de ministro de Defesa de Israel.

1989 – É proferida pelo aiatolá Khomeini a fatwa ordenando a execução do escritor Salman Rushdie pelo conteúdo do livro “Versos Satânicos”, interpretado como desabonador ao islã.

1990 – É aprovado o Projeto de Ortografia Unificada da Língua Portuguesa.

1996 – ETA assassina, em Madri, o presidente do Tribunal Constitucional espanhol, Francisco Tomás e Vallente.

1998 – Fidel Castro ordena a libertação de 318 presos políticos e de delito comum.

2002 – Pesquisadores americanos conseguem clonar um gato, que se torna a sexta espécie a passar por este processo.

2003 – A ovelha Dolly é sacrificada aos seis anos de vida em função de sofrer de uma doença pulmonar degenerativa incurável.

2011 – Aos 34 anos, o atacante Ronaldo encerra sua carreira profissional.

Nascimentos

1766 – Malthus, filósofo inglês (m. 1834).

1870 – Knut Frænkel, engenheiro e explorador sueco (m. 1897).

1918 – Jacob do Bandolim, bandolinista e compositor brasileiro (m. 1969).

1922 – Nicolay Gennadiyevich Basov, físico russo (m. 2001).

1927 – Newton Mendonça, músico brasileiro (m. 1960).

1930 – Carlos Zara, ator brasileiro (m. 2002).

1944 – Alan Parker, diretor de cinema inglês; e Reginaldo Rossi, cantor e compositor brasileiro (m. 2013).

1946 – Dicró, cantor e compositor brasileiro.

1969 – Adriana Behar, ex-jogadora brasileira de voleibol.

1975 – Índio, ex-futebolista brasileiro.

1994 – Paul Butcher, ator norte-americano.

Falecimentos

1779 – James Cook, explorador britânico, num confronto com nativos do Havaí (n. 1729).

1831 – Vicente Guerrero, militar e político mexicano, fuzilado em Cuilapam de Guerrero (n. 1782).

1872 – Mariano Procópio Ferreira Lage, engenheiro e político brasileiro (n. 1821).

1923 – Manuel Querino, historiador afro-brasileiro (n. 1851).

1943 – David Hilbert, matemático alemão (n. 1862).

1959 – Baby Dodds, músico de jazz estadunidense (n. 1898).

1967 – Lawrence Beesley, professor e jornalista britânico, sobrevivente do naufrágio do RMS Titanic (n. 1877).

1969 – Vito Genovese, mafioso americano de origem italiana (n. 1897).

1975 – P. G. Wodehouse, escritor cômico inglês (n. 1881).

2004 – Simplício, humorista brasileiro (n. 1916)

2013 – Reeva Steenkamp, modelo sul-africana, namorada de Oscar Pistorius (n. 1983).

