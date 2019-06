Festival de Música volta à cena cultural da capital como recompensa da Campanha do Agasalho

O 14º Festival de Música de Porto Alegre volta à cena cultural da cidade após nove anos. A retomada do evento, que este ano conta com a parceria da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), é uma das recompensas da Prefeitura pela arrecadação de 100 mil peças de roupas e calçados na Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre.

O lançamento está marcado para o dia 2 de julho, às 20h, em um coquetel no teatro da Amrigs. “A retomada do festival foi um pedido do prefeito Marchezan para revelar novos talentos. A motivação só aumentou quando a Comunicação da Prefeitura nos pediu um grande evento para marcar a entrega de 100 mil peças de roupas na Campanha do Agasalho deste ano. Juntamos as duas missões para entregar um evento que certamente será histórico na Capital”, diz o secretário de Cultura, Luciano Alabarse. O cantor e compositor Gelson Oliveira e a pianista Dunia Elias estão entre os talentos revelados pelo Festival de Música de Porto Alegre.

