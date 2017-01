Fifa confirma Copa do Mundo com 48 seleÃ§Ãµes em 2026

A nova Copa do Mundo, que será disputada por 48 seleções a partir de 2026, terá uma overdose de partidas nos primeiros dias de disputa. O novo formato do Mundial não vai alterar o número de estádios (12), a duração do evento (32 dias), nem o número de jogos dos finalistas (7). Mas vai aumentar o número de jogos dos atuais 64 para 80. A Fifa confirmou a mudança de maneira oficial na manhã desta terça-feira (10).

O Conselho da Fifa aprovou a mudança de forma unânime. As 48 seleções serão divididas em 16 grupos de três times. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os 32, então, viram 16, que se enfrentam em oitavas de final e assim por diante.

No novo formato, serão quatro jogos por dia nos primeiros 15 dias de Copa (60 no total), e a primeira pausa será apenas no 21º dia de competição. No modelo atual, são disputadas 25 partidas no mesmo período de 15 dias e, então, há a primeira pausa.

Essas informações fazem parte de um documento enviado pela Fifa para as confederações continentais, no qual estão detalhadas as propostas de inchaço da Copa do Mundo. A Fifa vê dois problemas “esportivos” no novo formato: o tempo de descanso entre os times na primeira fase fica desequilibrado, e a decisão da fase de grupos não ocorre em jogos simultâneos (pelo número ímpar de componentes de cada chave).

Para essa segunda questão, a Fifa levanta uma possibilidade: disputa de pênaltis ao final de cada partida como uma forma de evitar empates. Dessa forma, todos os classificados seriam decididos por pontos conquistados e não por outros critérios – como saldo de gols, por exemplo. A sede da Copa de 2026 será decidida em 2020. (AG)

Comentários