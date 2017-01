Filha de Baby do Brasil apoia abstinência sexual da mãe com o novo namorado Casagrande

Filha mais velha de Baby do Brasil, a missionária Sarah Sheeva, 43 anos, já conheceu o namorado da mãe, Walter Casagrande. E o comportamento do ex-jogador foi aprovado. O comentarista aceitou as condições de Baby, que só quis dar o primeiro beijo na boca após três meses juntos. E, há 20 anos sem sexo, pediu que ele esperasse o casamento.

“Até agora estou gostando do comportamento dele com ela. Casagrande é respeitador e amigo”, disse ela, que se converteu dois anos antes da mãe, e não tem uma relação sexual há 10 anos.

“Fazer abstinência até casar é ‘básico’ na vida cristã. Fico feliz por ela saber disso, e praticar a santidade para o casamento ser abençoado. Se continuar assim, eles terão a minha bênção como filha e como pastora.”

Mas, apesar de o casamento já fazer parte dos planos do novo casal, Sarah acha que ainda é cedo. “Eles estão se conhecendo”, comenta ela que, apesar de ser pastora, acha que não seria capaz de celebrar a união de Baby do Brasil com Casagrande.

“Eu não seria a pessoa ideal para celebrar uma cerimônia dessas, até por ela ser minha mãe, e pela emoção que me causaria, poderia até comprometer a cerimônia. Imagina… Mas a mamãe tem muitos amigos pastores, acredito que um deles seria mais indicado para uma ocasião dessa.”

Casagrande assumiu o namoro com Baby do Brasil na véspera de Natal e, dias depois, a cantora publicou em seu perfil no Instagram, a primeira foto do casal. Em entrevista ao “Fantástico”, eles falaram sobre o relacionamento, e ele comentou a escolha da cantora por esperar o casamento. “Não é não fazer mais sexo, é esperar para fazer com a pessoa certa, que ela se apaixonasse e que fosse um amor de verdade. Ela tem muito mais coisas interessantes do que a relação sexual. Ela é muito mais do que isso. Para mim a Bíblia é muito mais do que isso. Então a relação sexual é um complemento do contato de uma pessoa como ela, entendeu? Então não está me preocupando isso, não está me incomodando uma situação como essa”, disse ele.

O casal agora está em Buenos Aires, na Argentina, onde passou a noite de réveillon. Junto com eles estão a jornalista Mariana Godoy e seu marido, Dalcides. Baby do Brasil tem 64 anos, 11 a mais do que Casagrande. (AG)

