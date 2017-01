Filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes capota o carro no Rio

O filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes, Pedro Novaes, de 19 anos, se envolveu em um acidente de carro nesta quinta-feira em Ipanema, Rio de Janeiro. O veículo do jovem, um Toyota Hilux, caiu na areia e ficou apoiado no para-choque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do quartel Gávea, eles foram acionados no início da tarde para uma ocorrência de capotagem de veículo na Praia de São Conrado, próximo ao Posto 13. “Não houve vítimas”, informou a assessoria de imprensa do órgão.

Segundo Pedro, ele esqueceu de puxar o freio de mão enquanto jogava um giz de cera da irmã. O veículo, que é automático, ficou desgovernado, investiu contra a pista e a ciclovia e caiu na areia.

Letícia Spiller e Marcelo Novaes se conheceram durante as gravações da novela “Quatro Por Quatro”, exibida pela Rede Globo em 1994. Eles foram casados até 2000. Os atores voltaram a viver um casal na atual trama das 6, “Sol Nascente”, como Lenita e Vittorio.

