A Final da Libertadores será feita em um jogo único a partir de 2019

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou, nesta sexta-feira (23), que a final da Copa Libertadores será disputada em jogo único a partir de 2019. A edição atual será a última com dois jogos na decisão. A medida foi aprovada por unanimidade pelo conselho. As informações são da Gazeta Esportiva e da Conmebol.

O estádio será definido pela entidade. A ideia é fazer a decisão em um sábado, e cada finalista receberá cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente 6,46 milhões de reais), mas 25% referentes a bilheteria. Os times não irão arcar com os custos da organização.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez explicou os motivos de fazer jogo único na final do torneio continental: “A partir de 2019, a Conmebol Libertadores será definida em um final exclusivo emocionante, transmitido em um horário nobre de um campo escolhido com antecedência. Mais do que um jogo, este será um ótimo evento esportivo, cultural e turístico que trará grandes benefícios para o futebol sul-americano, seus clubes e seus fãs. Este torneio emocionante oferecerá um evento esportivo de classe mundial e uma melhor experiência em casa e no estádio. Em termos de desenvolvimento, projetamos maiores receitas para o torneio e para os clubes finalistas, bem como uma maior projeção do futebol sul-americano da Libertadores a nível global”, afirmou o dirigente.

Estudos

A decisão do conselho surgiu após uma série de estudos elaborados para fortalecer os torneios da Conmebol em termos de qualidade, organização, segurança do evento, renda do torneio e a infraestrutura.

Domínguez ressaltou todos esses objetivos: “Esta decisão se deve ao objeto estratégico de promover o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano através de maiores recursos, mais investimentos e padrões melhores em todos os níveis. Além de gerar mais renda para reinvestir no desenvolvimento esportivo, a final em jogo único será uma ótima oportunidade para a América do Sul dar um grande salto em infraestrutura esportiva, organização de eventos, controles de segurança, conforto e atenção nos estádios”, conclui o mandatário da entidade.

Em 2017, o formato já foi mudado. Com 47 clubes, três fases eliminatórias e competição esticada até dezembro, mas com ainda a finalíssima em duas partidas. Neste ano, o mesmo tem sido feito, e a partir de 2019, final em jogo único.

Segundo a entidade, “a decisão do Conselho da Conmebol surge após uma rigorosa análise de vários estudos técnicos elaborados por consultores especializados que estão sendo realizados com o objetivo de fortalecer os torneios de clubes da Conmebol. Entre as variáveis analisadas, se destacam a justiça esportiva, a qualidade da competição, a emoção do show, a organização e a segurança do evento, as percepções dos fãs, a renda dos clubes finalistas, a renda do torneio, o estado da infraestrutura esportiva do continente, o posicionamento global do futebol sul-americano e a comercialização dos direitos audiovisuais do mercado esportivo correspondentes à Conmebol Libertadores”.

Deixe seu comentário: