Fora de casa, o Inter enfrenta nesta quarta o Athletico-PR na primeira partida da final da Copa do Brasil

O Internacional e o Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A segunda partida será realizada na outra quarta-feira (18), no mesmo horário, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Nesta terça-feira (10), o Colorado realizou uma atividade de adaptação à grama sintética da Arena da Baixada. Mas o técnico Odair Hellmann não mostrou de sua estratégia para os primeiros 90 minutos da decisão.

Vinte e três jogadores da delegação colorada participaram de um descontraído rachão no campo artificial do Furacão. O auxiliar técnico Maurício Dulac também participou, com o preparador físico Cristiano Nunes como árbitro. Apenas o goleiro Marcelo Lomba ficou em exercício à parte, de cruzamentos, com o preparador Daniel Pavan.

Apesar do clima mais leve, os atletas fizeram um duelo “pegado” entre os times com e sem coletes. Sobrou tempo ainda para o volante Rodrigo Lindoso mostrar habilidade no domínio de bola em vídeo divulgado pelo Inter. Na parte final da atividade, o grupo realizou um trabalho de finalizações.

O provável time colorado tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

Reforço

O técnico Odair Hellmann ganhou uma ótima notícia para compor o grupo de atletas. O atacante Pedro Lucas está liberado para atuar. Expulso contra o Palmeiras, no jogo das quartas de final da competição, o atleta pegou três jogos de suspensão, mas o Colorado obteve um efeito suspensivo.

Com a novidade, o jovem fica à disposição da comissão técnica para ficar no banco de reservas. Revelado nas categorias de base do clube, Pedro Lucas ganhou espaço no começo da temporada e chegou a atuar quando Paolo Guerrero era poupado por Hellmann.

