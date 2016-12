Fotos de Thiaguinho antes e depois do casamento com Fernanda Souza agitam a internet

Muita gente costuma dizer que casamento é o passaporte para ganhar uns quilinhos a mais. Mito ou verdade, o fato é que o cantor Thiaguinho passou a exibir uma silhueta bem diferente depois que se casou com a atriz Fernanda Souza, em fevereiro de 2015. Uma montagem com fotos de antes e depois da união mostra como o corpo do artista mudou de lá para cá.

As imagens estão agitando a internet. As fotos chamam atenção para a barriguinha saliente do cantor, que foi fotografado de sunga, em uma praia do Rio com a mulher amigos. O tanquinho de antes sumiu. (AG)

