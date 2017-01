Francês com a idade de 105 anos percorre mais de 22 quilômetros em uma hora e quebra o recorde mundial

O francês Robert Marchand, 105 anos, percorreu 22 quilômetros e 547 metros em uma hora, quebrando assim o recorde mundial para ciclistas.

A marca foi estabelecida no velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, no sudoeste de Paris (França), que é utilizado pela seleção nacional da modalidade. Ao todo, Marchand deu 92 voltas no circuito, mas ele terá de se submeter a exame antidoping para que o recorde seja homologado pela União Internacional de Ciclismo.

“Estou bem”, se limitou a dizer Marchand, logo após descer da bicicleta. Marchand garante que a “poção mágica” é acrescentar um pouco de mel na água que bebe enquanto pedala. Além disso, ele afirma comer muitas frutas e verdades, não fuma, bebe pouco café e álcool.

Ele treina por uma hora diariamente, é antigo militante comunista, foi bombeiro e chegou a ser campeão francês de ginástica. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso por se recusar a dar aulas de educação física para colaboradores do regime nazista da Alemanha.

