Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

De a , quem visitar o Balneário Cassino, no Litoral Sul gaúcho, poderá dedicar as noites de verão à literatura e a atividades culturais. A 47ª edição da Feira do Livro da FURG será realizada na praça Didio Duhá.

Depois de duas edições focadas na adaptação arquitetônica e física do evento, a pauta dos direitos da pessoa com deficiência ganha centralidade na feira de 2020. Com o tema “Acessibilidade e inclusão: vidas, (re)existências e histórias”, a feira contará com mapa tátil, aplicativos de acessibilidade e estacionamento prioritário, iniciativas que se somam às inovações aprovadas pelo público nos últimos anos, a exemplo de rampas, tablado e piso podotátil.

“A gente quis coroar essas transformações da feira com o tema”, diz Daniel Prado, pró-reitor de Extensão e Cultura e coordenador-geral do evento. “Vamos oito rodas de conversa que se articulam com essa questão, com discussões, por exemplo, sobre o mundo do trabalho, as salas de recurso nas escolas estaduais e municipais, os núcleos de inclusão na educação básica no município do Rio Grande, pessoa com deficiência e desporto, arte e cultura; são diversas atividades que pautam experiências interessantes”, destaca.

A feira contará com 25 bancas de livros; sessões de autógrafos coletivas e individuais; oito rodas de conversa; espetáculos musicais, teatrais e de dança; oficinas para públicos diversos; contação de histórias; exposições; concursos literários; entre outras atividades culturais.

Além dos já conhecidos Espaço Literário, Rua das Crianças e Arena Cultural, um novo espaço passa a compor a Feira do Livro: o Espaço Plural, onde devem ocorrer oficinas e rodas de conversa. A programação completa da feira está disponível no site furg.br.

