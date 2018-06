Galvão Bueno explicou o vídeo em que aparece discutindo com o comissário de um trem na Rússia: “Ele foi grosseiro”

Um vídeo de Galvão Bueno, o principal narrador esportivo da Rede Globo, viralizou na internet desde a madrugada desta sexta-feira (22). Nas imagens, o jornalista parece estar discutindo, em inglês, com um funcionário de uma empresa de trem da Rússia sobre algo relacionado aos assentos marcados.

Galvão usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e afirmou que a suposta briga com o comissário não passou de um mal entendido e sequer existiu: “Inventaram uma discussão que não existiu. Só queria ir para meu lugar. O russo começou a gritar. Pedi a ele para ser educado e abaixar as mãos e fui para meu lugar. Só isso. Sem briga”, postou.

“Ponha suas mãos para baixo! Ponha suas mãos para baixo!”, disse ele para um comissário de um trem entre Moscou e São Petersburgo que, conta o narrador, havia colocado o dedo em riste em direção a ele. Galvão explicou o incidente: “Eu reclamei porque tinham me colocado no vagão errado. Eu e Arnaldo (Cezar Coelho) estávamos com um bilhete de primeira classe. Afinal, eu precisava dormir. Faço o ‘Jornal Nacional’ já na madrugada, aqui (quando o programa acaba, são mais de 3h por lá)”. A conversa ia bem com um comissário, até que surgiu esse outro, do vídeo, que foi grosseiro. “Exerci meu direito de consumidor, tudo foi resolvido de forma rápida e pude viajar tranquilo”, afirmou Galvão. No fim, veja, o narrador posou com um grupo de brasileiros que viajava no mesmo trem.

Alfinetada

Juninho Pernambucano, que se afastou da Rede Globo em maio deste ano e foi substituído por Roger Flores, usou sua conta no Twitter, na manhã desta sexta-feira (22), para alfinetar Galvão Bueno após o jogo da Seleção Brasileira.

“Gente, aproveitem a copa para ter opinião própria. A maioria foi formado na escolinha do Galvão, futebol não é assim. Não gostar do lado pessoal ok, mas aprenda a separar e analisar o jogo. A não ser q tenha sacanagem explícita.”

Em seguida, ele saiu em defesa de Neymar, que foi bastante criticado por Galvão. O jogador é sempre alvo de comentários negativos, mas após fazer um gol no último minuto, recebeu vários elogios de Galvão.

“O cara passa o jogo criticando o Neymar, culpando até pelo pênalti sofrido. Agora quer elogiar. Galvão não para, é intocável. Faz todo mundo detonar o cara, depois do gol quer mudar. Isso sempre foi assim. Neymar é monstro e não é obrigado a arrebentar sempre. Boa Brasil”, escreveu o comentarista.

Vale lembrar que foi o próprio Juninho Pernambucano que pediu para deixar a emissora e rescindir o contrato com o Grupo Globo para tratar de assuntos pessoais.

