Geromel convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira

Além de Marcelo Grohe, o Grêmio teve o zagueiro Pedro Geromel cedido para a Seleção Brasileira. Neste sábado (27), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez contato com o presidente Romildo Bolzan para solicitar a documentação do zagueiro. O técnico Tite cortou o defensor Rodrigo Caio, lesionado. Geromel não enfrenta o Atlético-MG neste domingo (28), na Arena, por estar suspenso. A convocação de Geromel foi confirmada no site oficial da CBF na noite deste sábado.

O Tricolor também ficará sem Miller Bolaños, convocado para defender a seleção do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018.

