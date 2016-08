Gilberto Gil adia show no Rio com Caetano Veloso por problema de saúde

O show de Caetano Veloso e Gilberto Gil – “Dois Amigos, Um Século de Música”, que seria realizado na noite deste sábado (27), no Metropolitan, na Barra da Tijuca, no Rio, foi adiado devido a um problema de saúde do cantor e compositor Gilberto Gil. Segundo a assessoria da casa de shows, Gil já está tomando os devidos cuidados e em breve estará de volta aos palcos.

Conforme a assessoria, os ingressos obtidos para este show serão válidos para a nova data e os clientes que não puderem comparecer, serão reembolsados. A nova data será informada em breve além da política de reembolso.

Gilberto Gil e Caetano Veloso estão comemorando os 50 anos de carreira com uma turnê por várias cidades brasileiras, depois de passarem também por 14 países.

“Dois Amigos, Um Século de Música” é o nome escolhido para a série de eventos. No show, os artistas recordam seus maiores sucessos, começando na época em que se conheceram, em Salvador. (AG)

