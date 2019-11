Gloria Maria passa por uma cirurgia no cérebro em hospital no Rio de Janeiro

Gloria Maria passou, na manhã desta segunda-feira (11), por uma cirurgia no cérebro no Hospital no Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela se sentiu mal em casa, na última quinta-feira (7), tendo sido submetida a um exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. A jornalista já está acordada e passa bem, devendo ter alta até o final de semana.

A assessoria de imprensa da unidade divulgou o boletim a seguir: “A jornalista Gloria Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira, tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. Gloria foi operada, hoje, com sucesso, no Hospital Copa Star. A lesão foi totalmente removida e ela passa bem, devendo ter alta até o final da semana”, diz o comunicado, assinado pelos médicos: Dr. Paulo Niemeyer Filho – Neurocirugião; Dr. Marcelo Kalichstein – Clínico-Pneumologista; Dr. Gustavo Nobre – Clínico-Pneumologista; Dra. Adriane Matta – Clínica Geral e Dr. Bruno Celoria – Diretor Médico Hospital Copa Star.

Segundo nota publicada pelo colunista Ancelmo Gois no jornal O Globo nesta segunda-feira (11), trata-se de uma neoplasia no cérebro.

Mãe de duas meninas – Laura e Maria, de 10 e 11 anos, respectivamente, adotadas em 2009 –, Gloria é repórter especial do Globo Repórter, programa que co-apresenta, algumas vezes, ao lado de Sandra Annenberg.

Na Globo desde 1971, a carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.

Especialistas explicam diagnóstico

Especialistas comentaram o diagnóstico da apresentadora. Com base no boletim divulgado pela assessoria do hospital, o neurocirurgião Leonardo Rafael Takahashi diz que se trata de um tumor.

“Qualquer massa diferente que apareça é um tumor. Mas nem todo tumor é um câncer. Pode ser infecção ou até um corpo estranho. Quando se diz lesão expansiva, é que ela está crescendo. É possível que seja uma neoplasia e a resposta se é benigna ou maligna, só pode ser descoberta após o diagnóstico do patologista”, explica Leonardo.

Ainda de acordo com o médico, vários fatores podem causar a lesão expansiva cerebral. “Fumo, doenças hereditárias e exposição à radiação”, explica Takahashi.

O neurocirurgião Fernando Gomes, professor livre docente de neurocirurgia do Hospital das Clínicas, também deu sua opinião. “Por definição, lesão expansiva é um tumor que pode ser primário (proveniente das células próprias da região acometida, por exemplo: glioma – proveniente das células da glia; schwannoma – proveniente das células de schwan; meningeoma – proveniente das células das meninges, etc.) ou secundário, quando se trata de metástase cerebral a partir de um tumor de outro órgão”, diz.

Gomes concorda com o colega em relação às causas do tumor cerebral. “Usualmente os tumores cerebrais primários têm origem genética e os secundários podem ser adquiridos”, conclui.