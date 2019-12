Esporte Goleiro do São Paulo é preso nos Estados Unidos suspeito de bater na mulher

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Milena Bemfica, a esposa do jogador, postou vídeos em uma rede social em que aparece com o rosto inchado, nos quais afirma que apanhou de Jean Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O goleiro Jean, do clube de futebol São Paulo, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos na quarta-feira (18), acusado de violência doméstica. Ele é suspeito de ter agredido a mulher, Milena Bemfica. Ela postou vídeos em uma rede social em que aparece com o rosto inchado, nos quais afirma que apanhou do jogador.

“Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai meu Deus, gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem, mas olha para isso gente. Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça”, ela diz no vídeo.

Posteriormente, o vídeo foi apagado, mas já havia sido copiado por outros usuários de redes sociais. A ficha de Jean aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida. O casal estava de férias em Orlando e havia visitado a Disney, com as filhas, nos dias anteriores. O clube estuda rescindir o contrato com o jogador.

