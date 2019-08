Golpes pelo celular prometem saques de 500 reais do FGTS

Desde o final de julho, circulam nas redes mensagens falsas atribuídas à Caixa ou ao governo e cujo intuito é roubar dados dos usuários. Golpes pelo celular prometem saques de R$ 500 do FGTS. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Saque imediato

O conteúdo, que é enviado via WhatsApp, SMS ou email, tem promessas como saque imediato do FGTS ou, ainda, traz avisos de que o usuário tem mais de duas contas para serem sacadas e que, por isso, o sistema unificou o saldo de ambas.

Ao clicar nos links indicados, na maioria dos casos, o usuário tem os dados de acesso à Caixa roubados.

Os criminosos usam os dados para acessar o Cartão Cidadão e, assim, poder alterar o endereço do beneficiário e, por exemplo, solicitar um novo cartão, que vai para a casa do fraudador.

No caso do email fraudulento, o usuário é levado a baixar um arquivo que contém um vírus, que rouba dados bancários.

Emílio Simoni, diretor da dfndr lab, área de segurança da PSafe, empresa de proteção virtual e privacidade mobile, diz que quem caiu no golpe precisa ter cuidado.

“Entre em contato com a Caixa, informe o ocorrido e rode no computador ou aparelho a verificação completa do antivírus”, orienta.

Ele também explica que quem já foi vítima de fraude deve acionar o serviço de telefonia.

“Nesse caso, será preciso pedir a retirada do número de celular da base de dados dos criminosos.”

A Caixa Econômica Federal informa que não envia links nem pede confirmações de dados ou acesso à conta por email, SMS ou WhatsApp.

Para informações seguras sobre seu FGTS, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br.

Fuja dos golpes

Geralmente, o golpista se passa pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Garantia, pelo Ministério da Economia ou pelo Ministério do Trabalho

Promessas falsas de saque imediato do dinheiro e consulta ao fundo são frequentes, mas o dinheiro grana só começa a ser liberada em dezembro.

Perguntas como “Deseja sacar todo seu FGTS?” e solicitação de senhas também são recorrentes.

Na maioria dos casos, os criminosos roubam as credenciais de acesso à Caixa para ter dados do Cartão Cidadão.

Com isso, dá para alterar o endereço do usuário, por exemplo, e solicitar um cartão novo, que irá para a casa do fraudador.

O e-mail fraudulento pede para o usuário baixar um link, com um vírus que rouba credenciais bancárias.

Como evitar?

1. Não clique: nunca dê um clique em links enviados por remetentes que você não conheça.

2. Verifique a veracidade do link: também não clique em links que pareçam estranhos, como os endereços com muitos caracteres e números e mensagens com erros de português, entre outros

3. Não forneça dados: nunca forneça senhas ou informações pessoais.

​4. Tenha um antivírus: é primordial instalar um programa de antivírus no celular, além do computador

