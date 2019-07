Governador da Bahia nega presença em evento com Bolsonaro

O governador da Bahia, Rui Costa, cancelou sua participação na cerimônia de inauguração do aeroporto em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, que acontecerá nesta terça-feira (23). Ele gravou um vídeo explicando seus motivos para tomar a decisão.

O governador afirmou ter orgulho de ser nordestino, e reiterou que muitos trabalharam para tornar o sonho do aeroporto realidade. Rui Costa disse que, por educação, convidou o governo federal para participar do evento, mas que, desde então, o ato se transformou em político-partidário e excludente. “A medida anunciada é excluir o povo da inauguração, fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas a dedo como se fosse uma convenção político-partidária. Não posso concordar com isso”, disse ao explicar a decisão.

Além disso, a relação do presidente com os governadores do Nordeste está estremecida desde a última sexta-feira (19). Em conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Bolsonaro usou termos pejorativos para se referir aos nordestinos. Esta será a primeira visita do presidente à região após polêmica, que motivou, inclusive, uma carta de repúdio assinada pelos representantes estaduais locais.

