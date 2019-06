Governo anuncia reinclusão de deficientes auditivos no Bolsa Atleta

As Surdolimpíadas 2019 foram abertas pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no município de Pará de Minas (MG), nesta sexta-feira (21). Na ocasião, foi anunciada a reinclusão de deficientes auditivos no Bolsa Atleta e uma parceria para viabilizar a sede da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS). Os anúncios foram feitos pela primeira-dama, que se dirigiu aos 315 surdoatletas, de 14 estados, em Libras (a Língua Brasileira de Sinais), e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Michelle Bolsonaro definiu o esporte como um caminho para integrar saúde, amizade, respeito, disciplina, solidariedade e paz. “Para a comunidade surda, tenho certeza de que valores fundamentais têm sido agregados, como união, interação social e a superação. Olhando para vocês, prontos para uma série de competições, fico imaginando o que passaram, as dificuldades e barreiras. Eu me coloco em seus lugares e me emociono”, afirmou a primeira-dama.

