Governo cria portal de informações sobre manchas de óleo

Criada para agregar informações sobre o surgimento das manchas de óleo no litoral do Nordeste, a página “Mancha no Litoral” é uma ferramenta lançada nesta quinta-feira (24) pelo governo federal. O site reúne dados sobre o andamento das ações realizadas por órgãos públicos e inclui informações sobre a investigação das causas do desastre.

O site reúne números e dados de órgãos como Marinha, ministério do Desenvolvimento Regional, IBAMA e ministério do Meio Ambiente, Exército e Petrobras.

A página oferece links para outros sites governamentais que também monitoram as manchas de óleo. Há, ainda, uma seção de perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas mais comuns relacionadas ao caso. De acordo com o governo, até o momento, quase 4 mil pessoas participaram das ações, e mais de mil toneladas de material poluído foram recolhidas. As informações são da Agência Brasil.