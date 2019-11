Em reunião nessa segunda-feira com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o governador gaúcho Eduardo Leite entregou o relatório de conclusão da primeira etapa do plano de implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. O documento prevê ações de curto, médio e longo prazo para minimizar riscos de acidentes como o de Mariana e Brumadinho (MG).