Prossegue até este domingo, no Palácio dos Festivais de Gramado (Serra Gaúcha), a 31ª edição da Festuris (Feira Internacional de Turismo). Aberto na noite da última quinta-feira pelo governador Eduardo Leite, o evento é considerado uma das mais efetivas plataformas de negócios do setor, reunindo de forma segmentada algumas das principais tendências do turismo no mundo.