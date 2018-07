Grêmio e Inter se enfrentam na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Às 21h15min desta quarta-feira, o Inter-B e o grupo de transição do Grêmio se enfrentam no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogo será transmitido pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Se vencer o clássico, o Colorado manterá a liderança isolada do Grupo B do torneio, com 6 pontos. Já o Tricolor, sob o comando de Thiago Gomes, lidera o Grupo A, com sete pontos conquistados em três partidas. No último jogo, empatou com o Santos, no litoral paulista.

Preparativos

Na manhã passada, o Inter fez o último treino antes do Grenal. A equipe realizou uma atividade de posse de bola e organização ofensiva, além de um trabalho de bolas paradas no centro de treinamentos do Parque Gigante.

Após a atividade, o técnico Ricardo Colbachini comentou a importância da partida, mesmo sem ser decisiva. “Um jogo como este motiva qualquer atleta”, ressaltou. “Do outro lado, teremos uma equipe com boa campanha e que tem jogadores de qualidade. Mas, o nosso time trabalhou muito para chegar bem preparado, com um nível de concentração alto e ótimas condições de fazer uma grande duelo”, destacou.

Ele também chamou a atenção para o fato de os dois times terem linhas parecidas de trabalho nas categorias de bas: “Comigo e com o Ricardo Grosso, e o Thiago (Gomes) comandando os dois times do Grêmio, o confronto será equilibrado. A forma de jogar é muito parecida em todas as categorias. O grande ponto é o jogador entender isso e ocupar os espaços com inteligência”.

Sobre o argentino Martín Sarrafiore, jovem promessa que recém desembarcou no estádio Beira-Rio, Colbachini não poupou elogios: “Ele chegou para o profissional, mas se precisar pegar ritmo, receberemos o Sarrafiore muito bem. Nossa intenção é sempre ajudar o grupo profissional do Inter”.

Sobre o local da partida, o técnico do Saci avaliou que “é sempre melhor jogar nos estádios principais, Beira-Rio e Arena, mas o campo do Novo Hamburgo é muito bom também”. Em seguida, a delegação almoçou no centro de treinamentos de Alvorada e depois seguiu para o hotel, onde permanecerá concentrada até algumas horas antes da partida.

Reforço

No Grêmio, o destaque entre os profissionais que terão a oportunidade de ganhar ritmo de jogo é o centroavante Hernane “Brocador”. Além dele, outros sete atletas do elenco profissional devem iniciar o Grenal de Aspirantes.

Devem marcar presença em campo o goleiro Brenno, o lateral Madson, os volantes Kaio e Matheus Henrique, os meias Pepê e Vico (inscrito na Copa Libertadores da América). Tudo indica que o Grêmio escale a sua equipe da seguinte forma: Brenno; Madson, Denilson, Darlan e Baiano; Kaio, Matheus Henrique, Vico, Pepê, Isaque e Hernane Brocador.

