Grêmio e Palmeiras iniciam, nesta terça, a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores

Grêmio e Palmeiras iniciam, nesta terça (20), a disputa por uma vaga nas semifinais da Libertadores. O jogo está marcado para as 21h30min, na Arena. Há poucos ingressos à venda para a partida, e a expectativa é de 46 mil torcedores presentes.

Com portões fechados à imprensa e mistério na estratégia o Grêmio fez, na tarde desta segunda-feira (19), o último treinamento visando à primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores, contra o Palmeiras. Com todos os jogadores novamente à disposição, o técnico Renato Portaluppi não deve promover grandes mudanças no time e pode repetir a equipe que venceu o Athletico por 2 a 0 na Copa do Brasil, na última quarta-feira (14).

Daqueles jogadores considerados titulares, com mais minutos na Libertadores e Copa do Brasil, apenas Cortez começou o empate do último sábado (17) contra o mesmo adversário desta terça, pelo Brasileirão. Everton entrou, mas apenas no segundo tempo.

Dessa forma, sem jogadores suspensos ou lesionados, o Grêmio deve ir a campo com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André. Os atletas que não atuaram no sábado, inclusive, trabalharam forte no domingo (18), também com portões fechados.

Na tarde desta segunda, só foi possível observar os jogadores participando do treinamento recreativo, que tradicionalmente fecha a última atividade antes dos jogos. Apenas Léo Moura não estava na disputa – o lateral deixou o jogo do final de semana com dores musculares e apenas assistiu o rachão.

