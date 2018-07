O Hemocentro do Rio Grande do Sul solicita doações para garantir os seus estoques. Voluntários devem comparecer às unidades do interior do Estado ou em Porto Alegre (avenida Bento Gonçalves nº 3.722), de segunda a sexta-feira (8h às 18h). Mais informações podem ser obtidas no site www.saude.rs.gov.br.

