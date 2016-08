Henrique Almeida larga em vantagem por vaga na equipe do Grêmio

O Grêmio tem a semana inteira de treinos preparatórios para a partida do próximo domingo (04), às 16h, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. No clássico que havia sido adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não poderá contar com três titulares envolvidos com a Seleção Brasileira (Marcelo Grohe e Pedro Geromel) e com o Equador (Bolaños). O substituto do goleiro será Bruno Grassi, enquanto na defesa Walter Kannemann será mantido no posto de Geromel. A dúvida está em quem vai ingressar na vaga de Bolaños. Henrique Almeida larga em vantagem em relação ao seu concorrente Pedro Rocha, que não trabalhou por estar com amigdalite.

No CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (30), Roger Machado observou um coletivo entre os reservas do time e a equipe sub-20. Os suplentes gremistas venceram por 3 a 0, com um gol de Henrique Almeida e várias outras oportunidades criadas pelo centroavante. Os dois outros tentos foram feitos por Rafael Thyere. Na atividade, Lincoln recebeu uma entrada mais dura e deixou o gramado com dores e dificuldades para caminhar.

O time reserva contou com Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Fred e Iago; Arthur, Kaio e Ramiro; Lincoln, Guilherme e Henrique Almeida. Já os atletas que atuaram a maior parte do tempo diante do Atlético-MG, na última rodada do Brasileirão, ficaram apenas correndo ao redor do gramado.

Na partida contra o Fogão no domingo, a escalação deverá ser: Bruno Grassi; Edílson, Walter Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Maicon; Douglas; Henrique Almeida (Pedro Rocha) e Luan.

