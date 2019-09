Hoje é o último dia para votar no Festival de Música de Porto Alegre

Encerra hoje (8) o período de votação do 14º Festival de Música de Porto Alegre. A votação, que vai revelar novos músicos e bandas da capital, pode ser feita pelo link. As nove músicas mais bem votadas irão participar de uma das quatro eliminatórias. O evento terá etapas classificatórias neste mês, com os candidatos divididos por regiões. Elas vão ocorrer nos dias 16 (Norte), 18 (Leste), 23 (Oeste) e 25 (Sul) no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), localizada na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, com início às 20h30 e entrada franca.

O festival já tem 21 artistas classificados na Categoria Geral para as eliminatórias. Além desses, seis estão definidos na Categoria Kids e oito na categoria Músico de Rua. A retomada do festival, após nove anos, conta com a parceria da Amrigs e é uma gratificação da prefeitura pela arrecadação de 100 mil peças de roupas e calçados na Campanha do Agasalho de Porto Alegre.

Em cada etapa classificatória do festival, serão selecionadas três músicas para a disputa final, marcada para o dia 5 de outubro, às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção). Os 44 classificados vão receber troféus e dois cursos ministrados pela Banda Municipal de Porto Alegre – um deles de produção musical e outro de imersão instrumental. Os finalistas também gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Já os vencedores receberão prêmio em dinheiro (com o prêmio de R$10 mil para o 1º lugar) e vão poder gravar suas produções musicais. Além disso, tocarão no Réveillon de Porto Alegre.

