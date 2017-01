Um homem de 48 anos foi preso após ser parado em uma blitz em Austin (Texas, EUA), na manhã de 31 de dezembro, e a polícia descobrir que ele dirigia embriagado.

A coisa só piorou para Florentino Herrera depois de falhar no teste do bafômetro: ele tinha cocaína escondida entre as camadas de gordura abdominal.

Uma câmera na viatura policial onde Florentino estava o flagrou tentando se livrar da droga.

