Uma equipe da Patrulha Ambiental da Brigada Militar apoiou a Polícia Rodoviária Federal na prisão de um homem por tráfico de drogas na BR-392 no sentido Pelotas/Rio Grande, na manhã de quarta-feira (11). Durante a abordagem, as autoridades encontraram sob a lataria do veículo, na parte traseira, 15 tijolos de cocaína, pesando 12,625 quilos.

