Homem gasta todo seu dinheiro em tatuagens e cirurgias plásticas só para ficar parecido com seu papagaio

Um homem de 57 anos impressionou a todos ao dizer em um programa de TV que gasta todo o dinheiro que recebe da aposentadoria com tatuagens cirurgias plásticas que o façam ficar parecido com papagaios e araras, seus animais favorito.

Ted foi entrevistado em um popular programa matinal da Inglaterra e mostrou parte das mais de 100 tatuagens que tem em todo o corpo, todas elas feitas com cores fortes e brilhantes, para deixá-lo com a aparência das penas de um papagaio. Além das tatuagens, ele ainda tem piercings e “chifres” na testa. Ted chegou ao extremo de fazer uma cirurgia para remover parte das orelhas, pois estava realmente decidido a se parecer com uma ave.

