Os corpos dos 71 mortos na queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados já foram identificados no Instituto Médico Legal de Medellín, na Colômbia. O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira (29), deixando, além das vítimas fatais, seis feridos.

Os corpos passarão agora por tratamento para o transporte até o Brasil. Uma força-tarefa com funcionários da embaixada brasileira em Bogotá e do Itamaraty está na Colômbia para ajudar as famílias nos trâmites burocráticos.