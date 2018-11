Imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte segue com programa de mísseis em bases secretas

A Coreia do Norte está avançando com seu programa de mísseis em 16 bases escondidas que foram identificadas em novas imagens de satélites comerciais. A rede é conhecida há tempos pelas agências de inteligência dos Estados Unidos, mas foi deixada fora das negociações com os Estados Unidos, enquanto o presidente Donald Trump alega ter neutralizado a ameaça nuclear norte-coreana.

As imagens de satélite suscitaram diferentes interpretações. Para o “New York Times”, elas sugerem que o Norte tem se engajado em uma grande mentira: ofereceu desmantelar a principal base de lançamento de mísseis, enquanto em outras bases continua a aprimorar sistemas que melhorariam sua capacidade de lançamento de ogivas convencionais e nucleares.

Para o professor Vipin Narang, especialista em não proliferação nuclear do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), porém, não há mentira: “Kim [Jong-un] nunca prometeu parar a produção de mísseis, muito menos abrir mão deles”, escreveu no Twitter. Segundo Narang, o ditador norte-coreano, embora tenha interrompido os testes de mísseis e bombas, sempre deixou claro que só vai parar a produção mediante um acordo que implique medidas recíprocas por parte dos Estados Unidos.

O impasse atual ocorre porque o governo americana afirma que só fará concessões a Pyongyang, incluindo a suspensão das sanções econômicas, depois da desnuclearização “completa e verificável” da Coreia do Norte.

“Não temos pressa”, disse Trump sobre as conversas com Kim em entrevista coletiva na última quarta-feira, depois de os republicanos perderem o controle da Câmara dos Deputados. “As sanções estão em vigor. Os mísseis pararam. O foguetes pararam. Os reféns estão em casa.”

As bases secretas de mísseis balísticos foram identificadas em um detalhado relatório, a ser publicado nesta segunda-feira pelo programa Beyond Parallel (Além do Paralelo), do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, de Washington.

O programa, que foca nos prospectos da integração entre as Coreias, é liderado por Victor Cha, um especialista em Coreia do Norte que o governo Trump considerou indicar como embaixador na Coreia do Sul no ano passado. Seu nome foi vetado depois que ele se opôs à estratégia da Casa Branca para lidar com o ditador norte-coreano Kim Jong-un.

Um porta-voz da CIA, agência de inteligência dos EUA, não quis comentar o relatório. Especialistas em Coreia do Norte que examinaram as imagens acreditam que a motivação do país é fácil de interpretar.

“Parece que eles estão tentando maximizar suas capacidades”, destacou Joseph S. Bermudez Jr, coautor do relatório. “Qualquer míssil nessas bases pode levar uma ogiva nuclear.”

Se as tensões aumentarem, diz o relatório, os mísseis seriam transportados de bases para locais de lançamento pré-estabelecidos – muitas vezes não mais do que um ponto em uma estrada.

Um mapa da Coreia do Norte no relatório mostra três cinturões de bases de mísseis, começando com armas táticas de curto alcance, seguidas dos foguetes de médio alcance, capazes de atingir a maioria das bases sul-coreanas, japonesas e norte-americanas no Pacífico, e finalmente chegando às bases de mísseis estratégicos que ameaçam chegar à costa americana.

