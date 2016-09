Impeachment de Dilma foi um “tropeço na democracia” do Brasil, diz ex-presidente do Supremo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski afirmou que o impeachment de Dilma Rousseff foi um “tropeço na democracia” do Brasil. A declaração foi registrada pela revista Carta Capital, que publicou uma gravação de trechos de uma aula que o ex-presidente do Supremo ministrou na Faculdade de Direito da USP, onde é professor titular.

O ministro, que presidiu o julgamento da ex-presidenta no Senado, fazia considerações sobre a participação popular na democracia brasileira quando passou a falar sobre a deposição da petista. “[Esse impeachment] encerra novamente um ciclo daqueles aos quais eu me referi. A cada 25, 30 anos, no Brasil, nós temos um tropeço na nossa democracia”, afirmou.

O ministro disse que o modelo do presidencialismo de coalizão, com a existência de vários partidos políticos – hoje, são 35 registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) –, culminou no processo que cassou a petista. “O presidencialismo de coalizão saiu disso [da falta de participação popular], com grande número de partidos políticos, até por erro do Supremo, que acabou com a cláusula de barreira, e deu no que deu”, afirmou.

Ao fim do julgamento da petista, Lewandowski tomou a decisão de permitir o “fatiamento” da votação. Assim, o Senado pôde manter os direitos políticos de Dilma, mesmo retirando-a do governo. A decisão é contestada, no STF, por partidos políticos de oposição ao PT. (Folhapress)

