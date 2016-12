Imprensa diz que o príncipe Harry vai ser pai

Segundo a imprensa americana, Meghan Markle pode estar grávida do príncipe Harry e talvez aconteça um casamento antes do esperado.

Por conta da gravidez inesperada, a atriz viajou à Inglaterra para conhecer a família do herdeiro do trono britânico e para passar as festas de Natal. Uma fonte contou à revista Star que Rainha Elizabeth II está pressionando seu neto a se casar com a atriz logo após o nascimento do bebê.

“Harry está muito feliz com a notícia de ter um filho e está pronto para ser pai. Ele e Meghan estão decidindo se querem um casamento rápido ou se vão esperar até o filho nascer”, revela uma fonte próxima à realeza.

