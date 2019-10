Incêndios florestais na Califórnia obrigam milhares de pessoas a deixarem suas casas

Incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos, forçaram a retirada de cerca de 50 mil pessoas de suas casas no Norte do Estado na quinta-feira (24). Ventos secos e quentes aumentam as queimadas.

Empresas de energia desligaram, mais uma vez, a eletricidade na região. Os incêndios atingem cerca de 40 quilômetros quadrados de uma região vinícola no Norte de San Francisco.

Imagens mostram casas totalmente destruídas pelo fogo. Ainda não há informações sobre mortos e feridos. A situação é mais complicada no vilarejo de Geyserville.