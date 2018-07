Inquérito aponta abuso sexual em bebê de 51 dias

A Polícia Civil concluiu o inquérito envolvendo uma bebê de 51 dias encontrada com sinais de agressão na cidade de Dom Pedro (MA). A mãe, Natália Carneiro de Oliveira, e o pai foram presos no dia 2 de julho por suspeita de violência contra a criança, que morreu no hospital. A conclusão do inquérito apontou que a bebê tinha lesões nos órgãos sexuais.

