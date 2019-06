Inscrições para o Sisu iniciam terça-feira (04)

Começam na próxima terça-feira (04), as inscrições para concorrer as vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesta segunda parte do ano, mais de 59 mil novas vagas serão oferecidas pelo Sisu. Em relação a 2018, as vagas aumentaram, ano passado, ficaram em torno de 57.271. Além disso, o número de instituições participantes também cresceu. Segundo o Ministério da Educação, 64 novos cursos serão ofertados.

Com 12.937 vagas, o estado do Rio de Janeiro é o campeão em vagas, logo atrás está Minas Gerais com 8.479, Bahia com 6.745, e Paraíba com 5.990. Para concorrer as vagas ofertadas pelo Sisu, o candidato deve ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e não ter zerado a prova de redação. Os participantes têm até o dia 07 de junho para realizar a inscrição, e no dia 10 de junho será divulgado o resultado da chamada regular. Já as matrículas devem ser realizadas entre os dias 12 e 17 de junho.

