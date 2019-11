Inter Inter anuncia desligamento do vice de futebol Roberto Melo e do diretor Adauri Silveira

Por Redação O Sul * | 28 de novembro de 2019

Em comunicado oficial na tarde desta quinta-feira, o Inter comunicou a saída do vice de futebol Roberto Melo e também do diretor Adauri Silveira. Em nota, não há explicação pela saída dos dois dirigentes, o Conselho de Gestão apenas efetua um agradecimento pelos serviços prestados e a dedicação dos profissionais pelos três anos de trabalho.

Confira a nota oficial do Inter

O Sport Club Internacional comunica que Roberto Melo pediu desligamento do cargo de Vice-Presidente de Futebol do Clube. Com ele, deixa também o departamento o diretor Adauri Silveira. O Conselho de Gestão agradece pelos serviços prestados e a dedicação de ambos nesses três anos à frente da pasta do futebol.

A saída da dupla ocorre um dia após a derrota para o Goiás, por 2 a 1, no estádio Beira-Rio. O vice de futebol Roberto Melo já vinha sendo um dos alvo nos protestos dos torcedores frente ao desempenho do time.

