Inter espera ampliar sequência de vitórias em jogo contra o Altético-PR

O último treinamento do Inter antes da partida contra o Altético-PR foi na manhã desse sábado no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico Celso Roth priorizou a bola parada defensiva, treinando jogadas de escanteio e faltas laterais.

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrentará o Altético-PR neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O clube gaúcho espera manter a invencibilidade dos últimos quatro jogos e aumentar a sequência de duas vitórias consecutivas. Depois de 14 rodadas, o Inter voltou a vencer na última quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado bateu o Santos por 2 a 1, de virada, e saiu da zona de rebaixamento. O clube gaúcho espera agora subir na tabela diante da equipe paranaense, que foi derrotada no Beira-Rio, no primeiro turno.

O Inter divulgou nesse sábado a provável escalação para o jogo deste domingo: Danilo; William, Eduardo, Ernando e Artur; Dourado, Eduardo Henrique, Seijas, Valdivia e Nico; Aylon. Sasha, Paulão e Ariel, machucados, desfalcam o Colorado, assim como Fabinho, suspenso.

Após o treino, o zagueiro Eduardo concedeu entrevista coletiva e destacou seu momento no Clube. “Era a oportunidade que eu estava esperando. Venho trabalhando para isso e tenho certeza que tudo dará certo”, afirmou. “Acredito que possamos fazer um bom trabalho. Temos condições de sair de lá com os 3 pontos”, projetou Eduardo sobre o jogo contra o Altético-PR.

A delegação colorada chegou na tarde desse sábado em Curitiba. A arbitragem da partida ficará a cargo de Paulo Schleich Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza.

