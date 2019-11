Inter libera acesso para sócios e faz promoção de ingressos para os próximos dois jogos no Beira-Rio

*Valéria Possamai

Na busca pela vaga para a Libertadores do próximo ano, o Inter faz promoção de ingressos para contar com o apoio dos colorados, no Beira-Rio. Nos próximos dois jogos, contra o Fortaleza e Goiás, os sócios terão acesso livre no estádio, enquanto os torcedores em geral poderão adquirir a entrada com valor promocional de R$ 20 reais e reutilizá-lo na partida seguinte.

Para garantir o acesso a promoção, os sócios devem efetuar o Check-In Especial a partir desta terça-feira (19/11), às 10h.

Para os torcedores não-sócios que efetuarem a compra do ingresso na internet ou bilheteria, para a partida entre Inter e Fortaleza, neste domingo, terá acesso gratuito ao jogo seguinte, diante do Goiás, marcado para a próxima quarta-feira (27). Para isso, basta seguir as seguintes orientações:

Se o ingresso for adquirido na Bilheteria: trocar o ingresso do jogo anterior (Inter x Fortaleza) pelo da partida seguinte (Inter x Goiás). É importante guardar o bilhete para efetuar a troca, que deve ser realizada exclusivamente na Bilheteria, a partir de segunda-feira (25/11), para o setor livre, conforme disponibilidade.

Se o ingresso for adquirido via internet: No dia seguinte ao jogo com o Fortaleza, o torcedor receberá um e-mail contendo um código que validará a compra grátis do ingresso para Inter x Goiás. A partir do recebimento, basta acessar o sistema de compra de ingresso (superingresso.com) e, no “carrinho”, digitar o código recebido para gerar um voucher (e-ticket).

Depois do empate em 0 a 0 como Corinthians, no último domingo, os dois times se mantiveram com 50 pontos cada, mas o colorado segue na frente pelo número de vitórias (14 a 12) e por isso fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores da América, na sétima posição na tabela.

