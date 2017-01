Inter rescinde com o meia Alex

Em nota divulgada em seu site oficial na noite desta terça-feira, o Inter anunciou a rescisão do contrato com o meia Alex, 34 anos, encerrando assim a sua segunda passagem pelo clube, que terminaria em em julho. O desligamento foi acertado de forma bilateral em uma reunião, horas antes. Ele já não participará da reapresentação do elenco colorado, nesta quarta-feira.

Tanto o clube quanto o atleta registraram mensagens elogiosas na mensagem de despedida. “Fica o nosso agradecimento ao Alex por tudo que ele fez na história do Internacional. É um profissional exemplar, que nos deu muitas alegrias e que temos como dever tratá-lo com todo o nosso respeito”, frisou o presidente Marcelo Medeiros.

O meia adotou tom semelhante: “Fica o meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou e por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas com que trabalhei no Clube”.

Em suas duas passagens pelo Inter, o paranaense Alex disputou 323 partidas como meia ou lateral improvisado. Marcou 78 gols e conquistou 12 títulos, incluindo o a Copa Libertadores o Mundial da Fifa em 2006, a Recopa Sul-americana de 2007, a Dubai Cup de 2008, a Copa Sul-Americana de 2008 e seis campeonatos gaúchos.

Em 2009, após cinco anos no Inter, ele foi negociado com o Spartak de Moscou (Rússia). Em 2011 voltou ao futebol brasileiro, sendo campeão da Libertadores com o Corinthians, antes de se transferir para o Al-Gharafa (Catar). O retorno ao time colorado ocorreu em julho de 2013.

