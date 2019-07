Inter retoma atenções para o Brasileirão com projeção de time alternativo contra o Ceará

*Valéria Possamai

Após a vantagem construída na Copa Libertadores, em Montevideo, a delegação do Inter já está em Porto Alegre. Na tarde desta sexta-feira, o elenco muda de chave e retoma aos treinamentos visando o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, já tem rodada contra o Ceará, no Beira-Rio.

O desembarque do time no fim da tarde desta quinta-feira foi rodeado de carinho dos torcedores, que aproveitam para tirar fotos e conseguir autógrafos com os jogadores, no Aeroporto Salgado Filho.

Antes da volta para a capital gaúcha, a equipe já realizou uma primeira atividade no CT do Danúbio. O trabalho foi apenas para os atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Nacional.

Na tarde desta sexta-feira, já com os jogadores descansados, o técnico Odair Hellmann deve realizar a primeira e única atividade com todo o grupo. Com a decisão da vaga às quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, a tendência é de time alternativo contra o Ceará.

Vale lembrar que, Roberto, Emerson Santos, Rodrigo Dourado e Pottker, ainda de recuperam de lesão. Zeca, em fase final de tratamento, pode voltar a ser escalado nesta rodada.

Inter e Ceará se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio.

Foto:(Rádio Grenal)

