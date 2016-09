Interino James Freitas ganha problemas para escalar o time do Grêmio

O “abacaxi” de montar o time do Grêmio para a partida de domingo (18) contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, caiu nas mãos do técnico interino James Freitas. E para começar, o treinador recebeu a informação de que não poderá contar com os lesionados Negueba e Bolaños. Ou seja, baixar importantes no sistema ofensivo do time. Negueba tem uma lesão pubiana e Bolañoz reclama de desconforto muscular.

Além deles, o centroavante Henrique Almeida e o zagueiro Fred deixaram o treinamento com uma pancada no tornozelo direito e desconforto na coxa esquerda, respectivamente. Se nada de diferente acontecer, o Grêmio deve jogar com Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Douglas, Pedro Rocha e Guilherme; Luan.

De acordo com o presidente Romildo Bolzan, o Grêmio irá procurar o novo treinador com calma. Antes do começo da próxima semana é difícil que ocorra o anúncio. Milton Mendes, Antonio Carlos Zago, Eduardo Baptista e Vagner Mancini são alguns dos profissionais cotados para o cargo. Renato Portaluppi enfrenta restrições, mas não é carta fora do baralho.

