Investigação não aponta para invasão de terra indígena no Amapá, diz MPF

Para o Ministério Público Federal (MPF), a suposta invasão de garimpeiros à terra indígena do povo Waiãpi, no Amapá, não aconteceu. A Polícia Federal deverá concluir até o final de semana o relatório sobre o caso. Em entrevista coletiva, o procurador da República Rodolfo Lopes disse que ainda não está descartada a possibilidade de realização de novas diligências na região.

“Até agora, as investigações preliminares não conseguiram apurar a presença de humanos [sic] na região. A Polícia Federal marcou as coordenadas, fez os vídeos e fotos e isso vai ser apresentado no relatório definitivo a ser apresentado pela polícia”, disse o procurador. “Nesses locais não há nem indícios de garimpo, de conflito ou de vestígios da presença humana, de não indígenas.. pegadas, marcas de fogueira não há qualquer elemento específico…”, disse Lopes.

No início da última semana, os indígenas denunciaram a invasão e a morte do chefe da aldeia Waseity, Emyra Wajãpi, de 62 anos.

A diligência da PF aconteceu nesse domingo (28), com cerca de 25 policiais. As lideranças indígenas relataram para as equipes de investigação que 15 invasores passaram uma noite na aldeia Yvytotõ de forma “impositiva” e “de posse de armas de fogo de grosso calibre”. Durante a diligência, os policiais foram levados pelos indígenas aos locais onde teriam ocorrido as invasões. Lá marcaram os pontos com GPS e tiraram fotos.

De acordo com o MPF, as autoridades policiais informaram que não é descartada nenhuma hipótese sobre o homicídio. “As investigações continuam. Os encaminhamento serão melhor sistematizados a partir de hoje. Ainda vamos fazer uma reunião para situar como estão as investigações. As medidas a se tomar são diversas, isso vai depender da análise do que foi encontrado no local”, afirmou Lopes.

O Caso

Segundo os relatos dos integrantes da tribo, Emyra Wajãpi foi morto na tarde de segunda-feira (22). Entretanto, a morte não foi testemunhada por indígenas e só foi percebida na manhã de terça-feira (23). Questionado se o MPF vai pedir uma perícia no corpo do cacique, o procurador disse que a decisão fica a cargo das PF.

Em nota, os Wajãpi afirmaram que estão preocupados com a situação. Eles relataram que alguns indígenas estavam saindo das aldeias, com medo de invasão. “Nas aldeias desta região algumas famílias estão com medo de sair para as roças ou para caçar. Algumas comunidades saíram de suas aldeias, para se juntar com famílias de outras aldeias para se sentirem mais seguras”, diz a nota.

