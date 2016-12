Irmãs gêmeas têm filhos no mesmo dia em Minas Gerais

As gêmeas Monaliza e Maraliza Campos, de 18 anos, compartilharam mais um momento especial em Barroso, no Campo das Vertentes, Minas Gerais. As duas deram à luz na véspera de Natal (24), com cerca de 35 minutos de diferença, no Hospital Municipal.

As jovens estavam na primeira gestação, com expectativa de parto para janeiro. No entanto, as duas foram para o hospital uma após a outra no sábado. “Minha irmã foi primeiro para o hospital e eu comecei a sentir contração por volta das 4h da madrugada. A expectativa era que a Isamara viesse no dia 10 de janeiro e eu queria parto normal, mas foi necessária a cesariana e ela nasceu às 11h50”, contou Maraliza Gabriella Campos.

Isamara Sofia Campos da Silva nasceu com três quilos e 49 centímetros. O médico responsável mal terminou o parto e foi atender à irmã de Maraliza. “Ele correu para o parto dela, que também foi cesariana. O meu sobrinho, Luiz Gabriel, nasceu às 12h25”, contou. O menino era esperado para o dia 27 de dezembro.

Segundo a prima Camila Fernanda Lima, que tirou as primeiras fotos dos bebês, o duplo nascimento mudou os planos da família. “Estávamos organizando a ceia de Natal que elas iriam participar. Então os pais e os sogros, a avó e a irmã mais velha foram com elas para o hospital”, disse.

Camila contou que elas são as únicas gêmeas da família, que nunca passou por uma situação dessas antes. “A surpresa começou com a descoberta da gravidez. Nenhuma delas esperava. Quando contaram para toda a família, todo mundo achou muito legal, uma bênção a coincidência. Eu e outras pessoas da família ainda brincamos com elas: ‘Já pensou se nasce no mesmo dia’. Só que a gente mesmo pensou que era demais. E quando fiquei sabendo que aconteceu, não estava nem acreditando. Foi um presentão de Natal para todos, em dobro”, lembrou.

Após passarem o Natal no hospital, as mães tiveram alta nesta segunda-feira (26). Nesta noite vão ficar na casa dos pais. A história chamou a atenção de amigos e conhecidos. “Estão todos dizendo que eles são primos gêmeos”, afirmou Maraliza.

Ela também destacou que compartilhar a experiência da maternidade tornou os laços com a irmã ainda mais fortes. “Será bom. Ganhei uma filha e um sobrinho no mesmo dia. Vou ajudar a cuidar dos dois, como eu sei que ela irá me ajudar também”, enfatizou a mãe.

