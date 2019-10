Isadora Ribeiro é avó pela primeira vez, aos 54 anos

Vovó gata! Símbolo sexual das décadas de 1980 e 1990, Isadora Ribeira acaba de se tornar avó, aos 54 anos. Nasceu nesta semana, no Rio de Janeiro, a primeira netinha da atriz, filha da sua primogênita, a estudante de Medicina Maria Sampaio, de 22 anos. A notícia foi festejada pela atriz nas redes sociais.

“Chegou a minha netinha, Catarina, de parto natural. E está no colo dos pais com os olhos bem abertos, atenta ao que acontece à sua volta, e curtindo a energia poderosa do amor que a circunda. E eu, vó, de olhos bem abertos, vou seguir feliz e amando muito os três cada vez mais!! Meu coração quase explodindo de felicidade”, diz ela.

Além de Maria, Isadora também é mãe de Valentine, de 12 anos, ambas frutos de seu casamento com Walter Sampaio, que morreu em 2014.